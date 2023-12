Gérard Depardieu menacé de perdre sa Légion d'honneur : pour Emmanuel Macron, Rima Abdul Malak s'est "un peu trop avancée"

Sur France 5, le président de la République a été interrogé sur un éventuel retrait de la Légion d'honneur à Gérard Depardieu. La ministre de la Culture avait précédemment annoncé qu'une "procédure disciplinaire" serait engagée contre l'acteur, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle. Pour Emmanuel Macron, la ministre s'est "un peu trop" avancée.

"Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu, c'est un immense acteur." Présent sur France 5 dans une émission spéciale de "C à vous" au lendemain du vote d'une loi controversée sur l'immigration au Parlement, Emmanuel Macron a aussi été interrogé sur de nombreux sujets d'actualité, dont le possible retrait de la Légion d'honneur à l'acteur français Gérard Depardieu, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle.

"Une chasse à l'homme" contre Depardieu

Au lendemain de la diffusion d'un "Complément d'enquête" par France 2 sur Gérard Depardieu où l'acteur multiplie les propos misogynes et racistes, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, avait fait part de sa désapprobation, ouvrant à un possible retrait de la Légion d'honneur à l'artiste. Lors d'un déplacement, elle avait jugé que les propos et l'attitude de l'acteur lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018 faisaient "honte à la France". Plus tard, elle a fait savoir qu'une "procédure disciplinaire" allait être engagée par la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur à l'encontre de l'acteur français, au vu d'un éventuel retrait de la décoration, remise à l'artiste en 1996.

Sur le plateau de France 5, Emmanuel Macron a désavoué cette initiative. "Est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou à des responsables quand ils disent des choses qui me choquent ?' La réponse est non", a-t-il maintenu, revendiquant son refus de faire de la Légion d'honneur "un ordre moral". À la question de savoir si sa "ministre s'était avancée", le chef de l'État a répondu : "Oui, je vous le confirme. Un peu trop", avant néanmoins d'ajouter : "Qu'il y ait une procédure qui soit instruire, par des gens qui peuvent l'instruire, c'est leur choix."

Tout en assurant défendre la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l'égalité homme-femme, le président de la République a poursuivi en dénonçant "une chasse à l'homme" contre l'acteur Gérard Depardieu. "Vous pouvez accuser quelqu'un, peut-être qu'il y a des victimes, et je les respecte et je veux qu'elles puissent défendre leurs droits. Mais il y a aussi une présomption d'innocence qui existe", a affirmé Emmanuel Macron.

Gérard Depardieu est mis en examen depuis 2020 pour viols, à la suite d'une plainte d'une comédienne, Charlotte Arnould. Concomitamment à la diffusion du "Complément d'enquête", une deuxième plainte pour agression sexuelle a été déposée par la comédienne Hélène Darras, pour des faits a priori prescrits, remontant à 2007 sur un tournage.

Ce mardi 19 décembre, la journaliste et écrivaine espagnole Ruth Baza a par ailleurs annoncé avoir déposé plainte en Espagne contre l'acteur français pour viol pour des faits remontant à 1995 à Paris. L'acteur nie ces accusations.