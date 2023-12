Gérard Depardieu met sa Légion d'honneur "à la disposition" de la ministre de la Culture

Gérard Depardieu a annoncé, samedi 16 décembre, par le biais de ses avocats, mettre Légion d'honneur "à la disposition" de la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. La veille, celle-ci avait informé de l'ouverture d'une "procédure disciplinaire" pouvant aboutir au retrait de cette distinction, reçue par l'acteur en 1996. Épinglé dans un reportage de "Complément d'enquête", le comédien est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, accusations qu'il conteste.

Gérard Depardieu n'aura pas tardé à réagir. Invitée sur France 5, dans l'émission "C à vous", vendredi 15 décembre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a annoncé l'ouverture d'une "procédure disciplinaire" pouvant aboutir au retrait de la Légion d'honneur de l'acteur. "Un conseil de l'ordre de la Légion d'honneur va se réunir (...) pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas. Ce sera à eux de décider", a-t-elle affirmé, rappelant que la plus haute décoration honorifique française a pour vocation de "distinguer un homme, un artiste, une attitude, des valeurs".

Fait Chevalier de la Légion d'honneur, distinction reçue des mains de Jacques Chirac en 1996, le comédien s'est rebiffé, samedi 16 décembre, par la voie de ses avocats. Gérard Depardieu, épinglé par un reportage accablant de l'émission "Complément d'enquête" et visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, des accusations qu'il conteste, a dit la mettre "à la disposition" de Rima Abdul Malak. Dans le communiqué transmis à l'AFP, la défense du "monstre sacré" du cinéma français se demande aussi si la ministre "ne porte (...) pas ainsi un coup supplémentaire à une présomption d'innocence déjà agonisante".

Ça m'a dégoutée Rima Abdul Malak, ministre de la Culture

"Une émission contestée et contestable qui diffuse un montage d'images captées dans la sphère de l'intime et du privé", ont critiqué les avocats de l'acteur, Me Béatrice Geissmann Achille et Christian Saint-Palais, dans leur texte.

À l'occasion d'un déplacement la veille, Rima Abdul-Malak avait jugé que les propos et l'attitude de Gérard Depardieu lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018, récemment exhumé par le magazine "Complément d'enquête", faisaient "honte à la France". Elle avait dénoncé "les propos absolument choquants qu'on a pu voir dans ce reportage, une attitude qui se veut sur le ton de la blague et de la provocation, mais qui est en fait assez irrespectueuse et indigne". "Ça m'a dégoutée", avait-elle conclu.

Pour rappel, le code de la Légion d'honneur prévoit, pour les Français, un blâme, une suspension ou une exclusion de l'ordre en cas de "comportement contraire à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France."