Depardieu privé de Légion d'honneur ? La ministre de la Culture annonce "une procédure disciplinaire" contre l'acteur

Gérard Depardieu va-t-il perdre sa Légion d'honneur ? Suite au scandale provoqué par la diffusion d'un reportage de l'émission de France 2 "Complément d'enquête" consacré au monstre sacré du cinéma français, et alors que ce dernier est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak annonce l'ouverture d'une "procédure disciplinaire". L'acteur âgé de 74 ans a reçu la distinction des mains de Jacques Chirac en 1996.

"Une Légion d'honneur, cela distingue un homme, un artiste, une attitude, des valeurs", a déclaré Rima Abdul-Malak sur France 5. "Il se trouve que j'ai échangé avec le Grand Chancelier de la Légion d'honneur, le Général Lecointre : un conseil de l'ordre de la Légion d'honneur va se réunir et va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas. Ce sera à eux de décider", a-t-elle précisé.

Lors d'un déplacement ce vendredi, Rima Abdul-Malak avait dénoncé les "propos absolument choquants" du comédien lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018 en compagnie de l'écrivain Yann Moix. Sur ces images exhumées par l'émission, la star aujourd'hui âgée de 74 ans multiplie les blagues grivoises à l'égard des femmes et sexualise une fillette à cheval. "Dégoûtée", la ministre de la Culture a estimé qu'il s'agissait d'une "attitude qui se veut sur le ton de la blague et de la provocation, mais qui est en fait assez irrespectueuse et indigne, et qui fait honte à la France".