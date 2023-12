Gérard Depardieu "rend fier la France" : les propos d'Emmanuel Macron choquent la gauche et les féministes

Interrogé sur France 5 au sujet de l'affaire Depardieu, Emmanuel Macron a dénoncé "la chasse à l'homme" à l'encontre de l'acteur, mis en examen pour viol. Il a également estimé que la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak s'était "un peu trop" avancée en évoquant un retrait de sa Légion d'honneur. Des propos dénoncés par une partie de la classe politique et de nombreuses militantes féministes.

En prenant la défense de Gérard Depardieu dans l'émission "C à vous" sur France 5 jeudi soir, Emmanuel Macron a suscité de vives réactions aussi bien du côté de la classe politique que des militantes féministes. Pour mémoire le chef de l'Etat a d'abord estimé que la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak s’était "un peu trop" avancée en évoquant une procédure disciplinaire en vue d’un retrait de la Légion d’honneur de l’acteur.

Il a également rappelé qu’il était "un admirateur" d'un acteur "qui rend fier la France" et dénoncé "la chasse à l’homme" à son encontre. "Vous pouvez accuser quelqu'un, peut-être qu'il y a des victimes, et je les respecte et je veux qu'elles puissent défendre leurs droits. Mais il y a aussi une présomption d'innocence qui existe", a-t-il affirmé.

Une insulte au mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles La député EELV Sandrine Rousseau

"Les violences faites aux femmes grande cause du quinquennat... Ce président ne croit à rien de ce qu’il annonce quels que soient les sujets", a vite réagi le patron du PS Olivier Faure sur le réseau X. "Les mots d’Emmanuel Macron au sujet de Depardieu sont encore une fois une insulte au mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles", a pour sa part estimé la député EELV Sandrine Rousseau.

"La réaction du président de la République vise à faire de Gérard Depardieu une victime alors qu’en l’occurrence, il est accusé", a taclé de son côté le député LFI Manuel Bompard sur BFMTV, évoquant par ailleurs "les images extrêmement gênantes" de la star en Corée du Nord en 2018, diffusées dans l'émission "Complément d’enquête".

Non, nous ne sommes pas fiers François Hollande sur France Inter

Une séquence à laquelle a également fait allusion l’ancien chef de l’Etat François Hollande ce jeudi matin sur France Inter. "Il a eu une formule : ‘Nous sommes tous fiers de Gérard Depardieu’. Quand, regardant une jeune fille à peine âgée de 12 ans faisant du cheval, il la sexualise. Non, nous ne sommes pas fiers", a-t-il affirmé face à Léa Salamé.

Du côté des militantes féministes, les propos d'Emmanuel Macron ne passent pas non plus. Journaliste engagée contre les inégalités hommes-femmes, Salomé Saqué a dénoncé sur X "des déclarations simplement sidérantes, absolument incompréhensibles dans la bouche d’un chef d’État" qui serait devenu, selon elle, "le promoteur de la culture du viol".

Tu as parlé de chasse à l'homme, gars, sache que c'est Depardieu qui chasse les files depuis décennies L'actrice et réalisatrice Andréa Bescond sur Instagram

Pour la présidente de la Fondation des femmes Anne-Cécile Mailfert, "rien ne va dans les propos du président en ce qui concerne Depardieu", a-t-elle écrit, également sur X. "Je n'ai pas assez d'un tweet pour dire à quel point c'est indigne, abject pour les victimes et anachronique".

Dans l'un de ses désormais célèbres "posts noirs" sur Instagram, la comédienne et réalisatrice Andréa Bescond s'adresse directement à Emmanuel Macron. "Tu as parlé de chasse à l'homme, gars, sache que c'est Depardieu qui chasse les files depuis décennies, protégé par une complaisance que tu alimentes encore aujourd'hui", écrit-elle. "Tes propos sont ignobles, à l'image de ton manque d'empathie".

Gérard Depardieu, 74 ans, a été mis en examen en décembre 2020 suite aux accusations de viol de la comédienne Charlotte Arnould. Le mois dernier, sa consoeur Hélène Darras a porté plainte pour une agression sexuelle sur le tournage de la comédie Disco en 2007. D’autres femmes ont dénoncé des faits similaires auprès de Mediapart ces derniers mois. Des accusations que l’acteur nie en bloc.