Le magazine "Elle" publie le récit de 41 femmes accusant Gérard Miller de viols et d'agressions sexuelles

La semaine dernière, l'hebdomadaire publiait les témoignages de trois femmes accusant le psychanalyste de viol et d'agressions sexuelles. Ce jeudi, elles sont 41 à mettre en cause l'ex-chroniqueur star de Laurent Ruquier. Toutes détaillent le même mode opératoire : des agressions commises le plus souvent après des séances d'hypnose.

Le magazine Elle a recueilli les témoignages de 41 nouvelles femmes qui accusent Gérard Miller de viols et d'agressions sexuelles. Une semaine après l'enquête publiée par l'hebdomadaire – dans laquelle trois femmes mettaient déjà en cause le célèbre psychanalyste – de nouvelles victimes présumées se sont manifestées auprès du magazine pour relater leur traumatisme.

Trois l’accusent de viols et quinze d’agressions sexuelles survenus entre 1993 et 2020. Les autres, parlent de tentatives. Plusieurs d’entre elles étaient mineures. "Une cohorte de femmes qui ne se connaissent pas, mais qui, pour beaucoup, esquissent en écho le même scénario", explique le magazine, alors que Mediapart a publié, de son côté, les récits similaires de dix autres personnes.

Quand je me réveille, je suis allongée dans un lit à l’étage, sur le ventre, en culotte, le pantalon baissé sur mes chevilles Charlotte

La plupart racontent avoir été abordée par Gérard Miller dans le public d’émissions télévisées puis invitée à son domicile parisien (où se trouve aussi son cabinet de psychanalyse). Les femmes interrogées parlent de séances d’hypnose qui "dérapent" ainsi que des "black out" avec des souvenirs de viols ou d’agressions sexuelles.

C'est le cas de Charlotte qui avait 15 ans lorsqu'elle est repérée par Gérard Miller dans le public du tournage de l’émission "On a tout essayé". Ce dernier l'invite chez lui et lui propose un thé glacé. "À partir de là, c’est le trou noir", affirme-t-elle. "Quand je me réveille, je suis allongée dans un lit à l’étage, sur le ventre, en culotte, le pantalon baissé sur mes chevilles", relate la jeune femme qui dit parvenir à s’enfuir de l’hôtel particulier.

Un homme qui "faisait son marché"

Une autre jeune femme, Ariane, raconte comment à 17 ans, après avoir sollicité Gerard Miller pour une interview pour le journal du lycée, elle aurait été forcée de faire une fellation à l'homme de 53 ans. Elle s’apprête à déposer plainte pour viol. Même scénario relaté par Élodie, une psychologue âgée aujourd'hui de 42 ans. En 2000, elle croise la route du psychanalyste en marge d’une émission. "Je ne me souviens pas d’être montée à l’étage, ni de m’être déshabillée. Je n’avais aucune envie de coucher avec lui, et pourtant, je me suis réveillée dans un lit, dans le noir. Il est sur moi, je suis totalement passive, inerte, pendant qu’il me pénètre".

Le magazine Elle a également recueilli le témoignage d'une technicienne qui se souvient de mères de famille venant se plaindre du comportement du psychanalyste auprès des salariés du Studio Gabriel où était tourné "Vivement dimanche". Elle décrit un homme qui "faisait son marché" et qui, systématiquement, allait discuter avec les "jeunes filles".

Le Parquet de Paris nous a indiqué n’avoir encore reçu aucune plainte. Aucune enquête n’est ouverte à cette heure. Quant à Gérard Miller, il a démenti les faits sur X (ex-Twitter). S'il reconnaît avoir eu un grand nombre de "rencontres, attractions ou aventures", il certifie s'être "toujours assuré du consentement des femmes" qu'il a pu fréquenter et récuse "de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle et, à plus forte raison, tout viol".