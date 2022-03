Gifle aux Oscars : Chris Rock va-t-il accepter les excuses de Will Smith ?

Quatre ans plus tard, on les voit rigoler ensemble dans un documentaire parodique de Spike Jonze, Torrance Rises, où ils jouent leur propre rôle. C’est en 2005 qu’ils partagent pour la première fois la scène d’une cérémonie de récompenses. Lors des Kids’ Choice Awards, Chris Rock remet à Will Smith un prix pour le doublage du héros de Gangs de Requins. Cinq ans plus tard, ils posent ensemble, en famille, sur le tapis rouge du même événement. L’humoriste connaît également Jada puisqu’ils doublent ensemble des personnages de la saga Madagascar dans les films sortis en 2008 et 2012.