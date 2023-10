Gifle aux Oscars, mariage, pensées suicidaires : les confidences choc de Jada Pinkett-Smith

Dans la biographie, Jada Pinkett-Smith revisite l’épisode de la gifle de Will à Chris sur la scène des Oscars au regard de l’état de leur couple à l’époque. "Nous vivions des vies séparées et nous étions là en tant que famille, pas en tant que mari et femme", écrit-elle. "Mais quand j’ai entendu Will hurler ‘ma femme’ dans le chaos du moment, un bouleversement interne s’est opéré. Je me suis dit 'Oh m…. Je suis sa femme !"".

Le 27 mars 2022, Will Smith avait fait irruption sur la scène des Oscars pour frapper l’humoriste Chris Rock qui venait de se fendre d’une blague de mauvais goût au sujet de la perte de cheveux de Jada Pinkett-Smith. "Ne prononce plus le nom de ma femme avec ta putain de bouche", avait-il hurlé après s’être rassis à sa place.