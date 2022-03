Gifle de Will Smith à Chris Rock : Nicolas Bedos dénonce "la criminalisation des mots, de l’humour"

C’est l’une des premières personnalités françaises à livrer son sentiment sur l’affaire qui a fait la une des médias du monde entier. Dans un message posté sur les réseaux sociaux ce mercredi, l’acteur et réalisateur Nicolas Bedos, souvent attaqué pour son humour grinçant, regrette de ne pas constater de véritable unanimité au sujet de la gifle envoyée par Will Smith à Chris Rock lors de la 94ᵉ cérémonie des Oscars.

"Entendre ici ou là des gens renvoyer dos à dos, ou plutôt face à face, une très mauvaise blague et une énorme beigne. Constater une fois de plus, année après année, la sanctification d’un nombre grandissant de sujets et la criminalisation des mots, de l’humour, de l’écrit, sur la lancée maladive des procès virtuels", écrit le réalisateur du dernier OSS 117.