Frappé durant la cérémonie des Oscars, Chris Rock ne portera pas plainte contre Will Smith

Contrairement à ce que certains avaient cru, ce n'était pas une mise en scène. Ce dimanche soir, alors qu'il était invité à remettre l'Oscar du meilleur documentaire, Chris Rock a reçu une violente gifle en plein direct de la part de Will Smith. Ce dernier a craqué après une plaisanterie sur le crâne rasé de Jada Pinkett Smith, son épouse atteinte d'alopécie.

"Wow, Will Smith vient de me défoncer", a réagi l’humoriste réputé pour son humour corrosif et irrévérencieux. "C’était une blague sur À armes égales", se justifie-t-il alors. Sonné, Chris Rock tente de faire bonne figure face au célèbre comédien qui continue à le menacer alors qu'il est revenu à sa place. "Ne prononce pas le nom de ma femme avec ta putain de gueule", hurle Will Smith devant dans un Dolby Theater sous le choc.