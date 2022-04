Gifle de Will Smith aux Oscars : qu'en pense vraiment son épouse, Jada Pinkett Smith ?

Et Jada, dans tout ça ? Après le coup de sang de Will Smith sur la scène des Oscars, le 27 mars, son épouse s’est exprimée dans un bref message, posté mardi dernier sur Instagram. "C’est une saison pour guérir et je suis là pour ça", a-t-elle écrit, un brin énigmatique. Depuis, le couple s’est retiré dans sa splendide propriété de Hidden Hills, à l’abri des regards.

D’après l’un de leurs proches, cité par le magazine US Weekly, l’actrice n’est pas en colère contre son mari. Mais elle aurait préféré qu’il évite de gifler Chris Rock pour sa mauvaise blague sur son crâne rasé, conséquence de l’alopécie dont elle souffre depuis plusieurs années.