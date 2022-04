Giflé par Will Smith aux Oscars, l’humoriste Chris Rock débarque en France pour trois soirs

Chris Rock débarque en France ! Un mois après la gifle retentissante que lui a infligée Will Smith sur la scène des Oscars, Live Nation annonce que l’humoriste américain va se produire à l’Apollo Théâtre de Paris les 17, 18 et 19 mai prochains dans le cadre de son Ego Death World Tour. La billetterie ouvrira ce vendredi à 10h, et il y a fort à parier que les places vont partir comme des petits pains…