Qui est Chris Rock, l’humoriste frappé par Will Smith aux Oscars ?

Humoriste hors pair, il enchaîne alors les one-man-show et devient un des comiques américains les plus appréciés de sa génération. Il sera même invité à présenter les Oscars deux fois, en 2005 puis en 2016. Son humour grinçant lui vaut également quatorze nominations aux Emmy Awards et quatre prix.

L'artiste, qui puise son inspiration dans la société américaine, et plus précisément dans le thème de la place des Afro-Américains, s'illustre également dans de nombreuses comédies (Le Ninja de Beverly Hills, L'Arme fatale 4, Dogma) et prête sa voix à Marty, le zèbre rêvant de liberté dans les trois volets de Madagascar. Il n'a pas encore réagi à l'incident.