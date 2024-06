Gilbert Montagné a effectué une chute spectaculaire lors d'un concert samedi dernier, en Seine-et-Marne. Filmée par un spectateur, la séquence a tourné en boucle sur les réseaux, suscitant l'inquiétude du public. Dans un message vidéo posté sur Instagram, le chanteur de 72 ans rassure sur son état de santé.

La séquence est devenue virale. En concert samedi dernier à Saint-Pathus, en Seine-et-Marne, Gilbert Montagné est tombé dans la fosse alors qu’il venait de danser sur scène avec une spectatrice. Alors que ses fans s’inquiétaient pour sa santé, le chanteur de 72 ans leur a adressé un message vidéo sur Instagram ce lundi après-midi.

"Je suis debout, je vais très bien !", assure-t-il, une petite bosse sur le front. L’interprète de "Sous les sunlights des tropiques" explique qu’il a l’habitude de faire monter une spectatrice pour danser avec lui sur "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston. Samedi soir, c’est la jeune Rachel, "gentille comme tout", qui l’a rejoint.

"On a dansé, on a déliré sur la scène", raconte-t-il. "Et puis je lui dis "ramène-moi vers le piano' mais elle ne m’a surement pas entendue. Ce n’est absolument pas de sa faute. Et en fait je suis tombé de deux mètres. Et ça aurait pu être très grave", admet l'artiste qui a perdu la vue lorsqu’il était encore bébé, victime d’une rétinopathie.

Gilbert Montagné explique être remonté sur scène après une minute et avoir fait "le reste de mon show avec une super énergie, grâce à mon public et mes musiciens qui étaient en larmes", explique-t-il. "Ce que je ne comprends pas, c’est que la personne qui a filmé cette chute n’a pas filmé le moment où je remonte sur scène. J’aurais aimé. Parce que c’est ça ma victoire."

Légende de la variété française, le chanteur conclut en remerciant ses fans pour leurs nombreux messages de soutien et leur donne rendez-vous pour son prochain spectacle. Ce sera dimanche prochain au Printemps de Perrouge dans l’Ain, l’un de ses nombreux concerts prévus cet été dans toute la France.