Gims annule un concert en Tunisie pour protester contre les conditions de vie "inhumaines" des réfugiés

Selon des ONG, elles ont été acheminées et abandonnées dans des zones inhospitalières près de la Libye, à l’est, et l'Algérie, à l’ouest. Elles "sont coincées dans le désert, confrontés à une chaleur extrême et sans accès à un abri, à de la nourriture ou à de l'eau", alertent les agences de l'ONU pour les réfugiés (HCR) et les migrants (OIM), relevant que des informations font état de morts.