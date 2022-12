"God is a DJ" et "Insomnia" : le chanteur Maxi Jazz est décédé à l'âge de 65 ans

Ses chansons Insomnia et God was a DJ font partie de son répertoire le plus connu. Maxi Jazz, le chanteur du groupe de musique électronique britannique Faithless, est mort à l'âge de 65 ans, a annoncé le groupe ce week-end. L'artiste, Maxwell Fraser de son vrai nom, est mort à son domicile dans le sud de Londres, selon le groupe. Les causes du décès n'ont pas été précisées.

"Nous avons le coeur brisé d'annoncer que Maxi Jazz est mort paisiblement dans son sommeil la nuit dernière", a tweeté samedi le groupe, rendant hommage à l'un des membres fondateurs de Faithless en 1995. "C'était un homme qui a changé nos vies de tant de manières. Il a donné une véritable signification et un message à notre musique", a poursuivi le groupe, saluant un "être humain charmant, qui avait du temps pour tout le monde et une sagesse à la fois profonde et accessible".