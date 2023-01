Golden Globes 2023 : ces "petits" films qui vont couler "Avatar"

Dans la catégorie meilleur second rôle masculin, son mari à l’écran, l’acteur d’origine vietnamienne Ke Huy Quan, est bien parti pour s’offrir l’un des comebacks les plus ébouriffants de l’Histoire du cinéma. Dans les années 1980, il était le partenaire d’Harrison Ford dans Indiana Jones et le temple maudit de Steven Spielberg et l’un des membres de la bande mythique des Goonies de Richard Donner, avant de disparaître des écrans pendant de longues années…

Aux Golden Globes, les meilleurs films de l’année sont divisés en deux catégories. Si les Banshees d’Inisherin et Everything Everywhere all at once sont candidats au trophée de la meilleure comédie ou film musical, les deux plus gros succès de l’année postulent à celui du meilleur film dramatique. Si Avatar : la voie de l’eau et Top Gun : Maverick ne partent pas battus d’avance, on mettrait bien un petit billet sur Tár.