Golden Globes 2023 : Steven Spielberg et "Les Banshees d'Inisherin" couronnés... Tout le palmarès

Son grand rival ? Ce sera sans doute The Fabelmans, le film de Steven Spielberg consacré à la naissance de sa passion pour le Septième art et au secret de famille qui a bouleversé son adolescence. Récompensé par le trophée du meilleur film dramatique et du meilleur réalisateur, ce petit bijou sortira chez nous le 22 février prochain. Les Golden Globes ont également fait un triomphe à Michelle Yeoh et Ke Huy Quan, le couple star du déjanté Everything Everywhere All At Once, élus respectivement meilleure actrice dans une comédie ou film musical et meilleur second rôle masculin.