Le rouge à lèvres de Cillian Murphy, les potins de Taylor Swift… Les insolites des Golden Globes 2024

Le tout Hollywood s’était donné à Los Angeles ce dimanche 7 janvier pour la cérémonie des Golden Globes. Une 81ᵉ édition rythmée par quelques moments savoureux qui feraient presque oublier le palmarès. Sélection toute subjective de ceux qui font déjà parler Internet.

La salle était comble. Mais pas franchement acquise à la cause du présentateur. L’humour de Jo Koy, qui a jeté un froid dès l’ouverture, restera le seul point noir du retour des Golden Globes ce dimanche 7 janvier, après un an d’absence à la télévision. Cette 81e édition, qui a vu triompher Oppenheimer et Anatomie d'une chute, aura été celle des retrouvailles. De Hollywood et de ses fastueuses cérémonies d’abord, puis de certains visages familiers du grand écran entre eux. Sur le tapis rouge, Meryl Streep a surpris Amanda Seyfried, sa fille dans les films Mamma Mia.

Au sein du Beverly Hilton Hotel, Jennifer Lawrence a pris la pose avec Lenny Kravitz, le styliste de Katniss dans Hunger Games. Quant à Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Sarah Rafferty et Gina Torres, ils ont donné des sueurs froides aux fans de la série Suits en se réunissant sur scène pour remettre un prix. Le réalisateur grec Yorgos Lanthimos a lui commencé son discours en remerciant Bruce Springsteen, présent à la cérémonie et né le même jour que lui, plutôt qu’en parlant de son œuvre Pauvres créatures, sacrée meilleure comédie. Les Golden Globes 2024 ont fourmillé de ces petits détails à côté desquels les réseaux sociaux ne sont évidemment pas passés.

Cillian Murphy victime d’un rouge à lèvres

Il concourrait dans l’une des catégories les plus serrées. Beaucoup voyaient Bradley Cooper l’emporter, c’est un autre biopic qui a convaincu les journalistes votant pour les Golden Globes. À l’annonce de son nom, Cillian Murphy a été félicité par sa femme Yvonne McGuinness, qui a tenté en vain d’effacer les traces de ses baisers avant que la star d’Oppenheimer n’aille récupérer le trophée du meilleur acteur dans un drame. De quoi offrir un surprenant début de discours au comédien irlandais : "Première question : est-ce que j’ai du rouge à lèvres plein le nez ? On va le laisser !"

La boutade de Jennifer Lawrence

Sa dernière participation à la cérémonie remontait à 2016. Alors Jennifer Lawrence n’allait pas manquer le retour de la fête, d’autant plus qu’elle était nommée face à l’une de ses meilleures amies. Citée pour le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie pour Le Challenge, l’actrice s’est fait remarquer au moment de l’annonce de sa catégorie. Elle a regardé la caméra en murmurant : "Si je ne gagne pas, je pars !" Mais elle a vite levé les bras en voyant que c’était sa copine Emma Stone qui rentrerait chez elle avec le trophée. Signe qu’elle n’a rien perdu de son humour pendant son long congé maternité.

Les potins de Taylor Swift et Selena Gomez

La séquence est décortiquée de tous les côtés. On y voit les deux chanteuses en pleine discussion. Selena Gomez raconte quelque chose qui semble choquer Taylor Swift. Mais quoi ? Les internautes sont persuadés que tout est lié à Timothée Chalamet et Kylie Jenner, les tourtereaux installés non loin d’elles. Les spécialistes sachant lire sur les lèvres sont sans aucun doute déjà en train de travailler sur le dossier. On retiendra aussi la réaction blasée de l’interprète de "Blank Space" face à une blague du présentateur sur elle qui est tombée à plat.

Le rot imprévu de Kieran Culkin

Personne ne l’avait remarqué avant qu’il ne le signale. Sur scène pour recevoir le prix de meilleur acteur dans une série dramatique, Kieran Culkin a commencé son discours en présentant ses excuses. "Pardon… C’était un rot, indigestion. Je n’avais pas besoin de dire ça", a-t-il immédiatement regretté. Nommé aux Golden Globes pour la cinquième fois, le frère de Macaulay Culkin s’est souvenu de sa toute première citation 20 ans plus tôt. "Je me suis dit que je ne reviendrai plus jamais, puis grâce à Succession, je suis revenu plusieurs fois, mais j’avais accepté que je ne serais jamais sur scène donc c’est un moment sympa", a-t-il poursuivi, s’adressant à son concurrent Pedro Pascal. "Prends ça, Pedro ! C’est à moi !"

Les larmes de Brie Larson face à Jennifer Lopez

Puisqu'on vous dit que les stars sont comme nous. Même avec un Oscar en poche, elles redeviennent des enfants face à leurs modèles. Brie Larson ne pourra pas dire le contraire. Nommée pour la série Lessons in chemistry, la star de Captain Marvel a fondu en larmes en rencontrant Jennifer Lopez. "Je vais pleurer, je ne peux pas…", lance-t-elle au journaliste d'Entertainement Tonight avant de s’adresser à JLo.

"Vous représentez tant pour moi. J’ai vu Selena et ça m’a donné envie de devenir actrice", glisse-t-elle à la chanteuse. Si l’actrice n’a pas gagné de Golden Globe dimanche, elle est au moins repartie avec deux câlins de son idole.