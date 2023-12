Golden Globes : "Barbie" arrive en tête avec neuf nominations, "Anatomie d'une chute" en rafle quatre

La liste des nommés de la cérémonie des Golden Globes vient d'être dévoilée. "Barbie" arrive en tête avec neuf nominations, suivi de "Oppenheimer" et "Killers of the Flower Moon". Le film français de Justine Triet, "Anatomie d'une chute", décroche quatre nominations.

C'est une édition très attendue. Avec de nouveaux propriétaires, un changement de chaîne de télévision et un jury remanié, les Golden Globes ont dévoilé ce lundi 11 décembre leurs nominations. Sélectionné dans neuf catégories, le film Barbie fait figure de grand favori pour la cérémonie qui aura lieu le 7 janvier prochain. Réalisé par l'Américaine Greta Gerwig, le long-métrage concourt notamment dans la catégorie meilleure comédie, meilleur réalisateur, meilleure actrice dans une comédie (pour Margot Robbie) et meilleur acteur dans un second rôle (pour Ryan Gosling).

Une belle revanche pour "Anatomie d'une chute"

Gros succès au box-office, Oppenheimer de Christopher Nolan, portrait tortueux du concepteur de la bombe atomique, décroche huit nominations. Il est suivi de près par Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos, qui récoltent tous les deux sept nominations.

Auréolé de la Palme d’or au dernier festival de Cannes, Anatomie d'une chute tient également sa revanche. Le film de Justine Triet, boudé par la France lors de sa sélection pour les Oscars, a décroché quatre nominations : meilleur film dramatique, meilleur film non-anglophone, meilleure actrice pour l'Allemande Sandra Hüller et meilleur scénario pour Justine Triet et Arthur Harari.