Goûter royal, renouveau et polémiques : Charles III, un 75e anniversaire doux-amer pour le roi

Le roi d’Angleterre a pris un jour d’avance sur ses festivités d’anniversaire, invitant dans sa résidence de Highgrove House des septuagénaires nés comme lui en 1948. Une joyeuse initiative qui n’efface pas les remous provoqués par une nouvelle sortie du prince Harry et le retour deux jours plus tard de la série "The Crown". Signe que si le temps passe, certaines choses ne changent pas pour sa Majesté.

Superstitieux, lui ? Certainement pas. Charles III n’a pas attendu le jour J pour marquer son 75e anniversaire, préférant démarrer les célébrations la veille. C’est entouré de septuagénaires nés, comme lui, en 1948 que le souverain anglais a trinqué à sa santé ce lundi 13 novembre. Pas de flûte à champagne en main mais une tasse de thé fleurie tout droit sortie du vaisselier de Highgrove House, sa résidence du Gloucestershire où se déroulait cette tea party royale. Pour la plupart tirés au sort, les convives ont été les premiers à lui chanter "joyeux anniversaire" alors que sa Majesté découpait lui-même l’énorme Victoria sponge cake – un classique de la gastronomie britannique fourré de confiture à la fraise – de trois étages.

"Où est-ce que je coupe ?", demande Charles III dans une vidéo partagée par les journalistes spécialistes de la famille royale. Le roi, accueilli quelques minutes plus tôt par une chorale rock, apparaît hilare et ravi d’être là. Si son anniversaire l’an dernier était le premier le trône après la mort de sa mère Elizabeth II, celui-ci a une saveur bien particulière. Comme le point de départ d’une nouvelle étape de ce jeune règne. La Monnaie royale amis en vente une pièce commémorative frappée du chiffre 75 et approuvée par le monarque himself. Les associations nommées d’après son titre ont été rebaptisées pour ne pas être confondues avec celles de son fils aîné le prince de Galles, The Prince’s Trust devenant ainsi The King’s Trust. Un nouveau portrait officiel en noir et blanc, signé du photographe de mode Rankin, a lui été dévoilé en couverture de Big Issue, le magazine des sans-abris que William avait vendu incognito l’an dernier.

L'invitation manquée au prince Harry

Militant écologiste de la première heure, Charles III y glisse "son vœu d’anniversaire pour notre peuple et la planète", évoquant la première initiative majeure de son règne qu’il lance à l’occasion de son 75e anniversaire. Son nom ? The Coronation Food Project. Son objectif ? Limiter le gaspillage alimentaire alors que la crise du coût de la vie se détériore outre-Manche. "J'espère vivement que ce projet permettra de trouver des moyens pratiques d'y parvenir, en récupérant davantage de denrées alimentaires excédentaires et en les distribuant à ceux qui en ont le plus besoin", note-t-il dans Big Issue, qui rappelle que plus de 13 millions de personnes, dont 4 millions d’enfants, souffrent d’insécurité alimentaire au Royaume-Uni.

Ce mardi 14 novembre, jour de son anniversaire, Charles III visitera avec son épouse Camilla un centre de distribution de denrées alimentaires excédentaires situé à l'extérieur de Londres. Le couple doit retrouver dans la soirée son cercle le plus proche pour une soirée d’anniversaire en petit comité. Une sauterie intime qui se fera sans le prince Harry et Meghan Markle, plus que jamais enracinés aux États-Unis. Le duc de Sussex a coupé court aux informations publiées dans la presse britannique affirmant qu’il avait décliné l’invitation. Dans un communiqué de son porte-parole transmis à People, il explique tout simplement qu’il n’a pas été contacté par le palais.

Pas de quoi calmer les tabloïds qui, au-delà du 14 novembre, n’attendent que la date du 16 pour relancer une pièce dans les brouilles royales. Ce jeudi à 9h, The Crown, la série Netflix romançant la vie des Windsor, revient avec la première partie de sa sixième et dernière saison. Quatre épisodes dédiés à la mort de la princesse Diana dans un accident de la route à Paris en 1997 et ses conséquences sur l’image de la famille royale britannique. Dire que le géant du streaming américain a le sens du timing est un euphémisme.