Grâce à "Stranger Things", Kate Bush fait un carton sur iTunes

Kate Bush peut dire merci à Stranger Things. Depuis le lancement de la quatrième saison de la série à succès de Netflix (dont la première partie est disponible depuis ce vendredi 27 mai), la chanteuse iconique des années 1980 fait un retour inattendu sur le devant de la scène.

Et plus précisément son tube Running Up That Hill qui, 37 ans après sa sortie, se classe en troisième position des titres les plus écoutés dans le monde sur iTunes. Le tube sorti en 1985 est même numéro 1 du classement iTunes dans de nombreux pays dont la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Titre culte des années 80, Running Up That Hill, qui apparaît dès le premier épisode du show, est en lien avec l'histoire de Max, incarnée par Sadie Sink. Sans vouloir vous spoiler, disons que la chanson préférée de la jeune fille va jouer un rôle crucial dans l'intrigue…