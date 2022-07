"Gracieusement imparfaite" : à 64 ans, Sharon Stone pose dénudée

Citoyenne engagée, Sharon Stone n'a jamais hésité à prendre position sur la politique américaine ou à aborder des sujets tabous. Victime en septembre 2001 d'un AVC qui a bien failli mettre un coup d'arrêt définitif à sa carrière, elle a récemment confié qu'elle avait subi neuf fausses couches au cours de sa vie. "J'ai perdu neuf enfants par fausse couche. Ce n’est pas une mince affaire, ni physiquement ni émotionnellement, et pourtant on nous fait croire que c’est quelque chose à porter seul et en secret, avec une sorte de sentiment d’échec", a-t-elle déploré.

La comédienne de Casino avait confié, dans une interview pour Extra, qu'elle n’était jamais parvenue à devenir mère naturellement parce qu'elle possède un facteur rhésus qui complique énormément ses différentes grossesses.