Grammy Awards : Beyoncé va-t-elle obtenir sa revanche sur Adele ?

Comme on se retrouve. Six ans après leur précédent duel, Adele et Beyoncé se retrouvent dimanche soir à Los Angeles pour la 65e cérémonie des Grammy Awards, qui récompensent le meilleur de la musique américaine et internationale. En 2017, la diva britannique était repartie du Staples Center de Los Angeles les bras chargés de cinq statuettes dont celle de l’album de l’année pour 25. Sa rivale américaine s’était contentée d’un maigre lot de consolation pour Lemonade, élu "seulement" meilleur album de musique urbaine contemporaine. Six ans plus tard, la donne a-t-elle changé ?