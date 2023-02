Critiquée sur son look aux Grammys, Madonna réplique et cite Beyoncé : "Vous ne briserez pas mon âme"

Sur Instagram, Madonna dénonce le fait qu’une partie du public ait passé sous silence son discours "remerciant le courage d’artistes comme Sam et Kim". "Beaucoup ont choisi de ne parler que de photos de moi en gros plan prises au téléobjectif qui déformerait le visage de n’importe qui", insiste-t-elle. "Une fois de plus, je suis prise dans le regard scrutateur de l’âgisme et de la misogynie qui imprègnent le monde dans lequel on vit", poursuit-elle, "Un monde qui refuse de célébrer les femmes au-delà de 45 ans et qui ressent le besoin de les punir si elles continuent à être obstinées, travailleuses et audacieuses".