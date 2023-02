Grammy Awards 2023 : une Beyoncé record, la sensation Harry Styles... Le palmarès de la 65e cérémonie

Pour la révélation de l'année, le plateau est relevé avec Anitta, les rockeurs italiens de Maneskin, la rappeuse Latto... Mais, à la surprise générale, Samara Joy les a devancés. Impressionnés par sa voix, des critiques comparent déjà la chanteuse de jazz du Bronx à des légendes comme Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Vaughan ou Nina Simone.

En concurrence avec Beyoncé (Break My Soul), Adele (Easy On Me) ou Taylor Swift (All Too Well), la vétérane du blues, folk et country Bonnie Raitt, âgée de 73 ans, a gagné le prix de la chanson de l'année avec Just Like That, qui lui a été remis par la First Lady Jill Biden. Lizzo a remporté le prix de l'enregistrement de l'année pour About Damn Time, tandis qu'Adele, qui avait écrasé ses concurrents en 2017, a dû se contenter de la meilleure performance solo pop. La star de folk-rock Brandi Carlile, qui comptait sept nominations, en a transformé trois en gramophones, dont la meilleure chanson rock et meilleure performance rock avec Broken Horses.