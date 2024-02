Grammy Awards : nouvelle récompense et un record pour Taylor Swift

Dans la nuit de dimanche à lundi, Taylor Swift a remporté pour la quatrième fois le prix de l'album de l'année, une première. La chanteuse américaine dépasse Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon. Découvrez le reste des récompenses attribuées aux Grammy Awards.

Taylor Swift est entrée dans l'histoire des Grammy Awards, dans la nuit de dimanche 4 à lundi 5 février, en remportant pour la quatrième fois le prix de l'album de l'année, considéré comme la récompense reine de cet équivalent musical des Oscars. Avec cet honneur attribué à son disque Midnights, la chanteuse américaine s'inscrit ainsi au panthéon de la cérémonie comme l'artiste la plus récompensée pour ses albums, devant Frank Sinatra, Stevie Wonder et Paul Simon.

"J'aimerais vous dire que c'est le meilleur moment de ma vie, mais je me sens aussi heureuse quand je termine une chanson", a réagi la reine de la pop. "Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de faire ce que j'aime tant ! Je suis époustouflée !"

L'artiste de 34 ans s'est imposée face à d'autres stars de la pop comme Lana Del Rey ou Olivia Rodrigo.

Miley Cyrus et Billie Eilish triomphent aussi

Miley Cyrus, elle, a remporté le prix de l'enregistrement de l'année aux Grammy Awards, grâce à son titre "Flowers". La chanson est le titre principal de son huitième album studio, Endless Summer Vacation. Le tube est resté pendant huit semaines en tête du classement Billboard des meilleures chansons l'année dernière. Il lui a aussi valu une nomination dans la catégorie chanson de l'année, autre prix convoité qui récompense les artistes qui écrivent leurs propres paroles.

Billie Eilish a remporté le prix de la chanson de l'année aux Grammy Awards, grâce à son titre plein d'introspection "What Was I Made For ?", écrit pour la bande originale du film Barbie. La chanteuse partage ce prix avec son frère et partenaire artistique de toujours, Finneas O'Connell, monté sur scène avec elle chercher le gramophone.

Le principal des autres récompenses :

- Révélation de l'année : Victoria Monét

- Meilleur album de rap : Michael, de Killer Mike

- Meilleur album de rock : This is Why, de Paramore

- Meilleur album pop : Midnights, de Taylor Swift

- Meilleur album de musique du monde : This Moment, de Shakti