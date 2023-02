Grand vainqueur des César, "La Nuit du 12" récompensé aussi par les lycéens

Interprété par Bastien Bouillon et Bouli Lanners, respectivement récompensés par le César de la révélation masculine et du meilleur second rôle masculin, La Nuit du 12 a attiré plus de 500.000 spectateurs en salles depuis sa sortie l’été dernier. Dominik Moll recevra ce trophée supplémentaire le 7 avril prochain, lors d’une rencontre avec les lycées à la Sorbonne.