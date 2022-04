"C’était super de la voir" : le prince Harry évoque ses retrouvailles avec la reine

Et si cette première rencontre avait lieu à ce moment ? Lilibet est née le 4 juin, soit pile au milieu du week-end festif qui verra le Royaume-Uni célébrer les 70 ans de règne d’Elizabeth II. La présence de Harry et Meghan aux côtés des Windsor pour cet événement fait déjà frémir les médias britanniques, attentifs au moindre signe de mésentente au sein du clan. Car si les Sussex ont vu la reine la semaine dernière, ils n’auraient passé qu’un petit quart d’heure avec Charles et Camilla. Mais absolument aucun moment avec William et Kate. De là à les voir enterrer la hache de guerre sur le balcon de Buckingham dans deux mois...