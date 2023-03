Polémique Gary Lineker en Grande-Bretagne : la BBC rétropédale et réintègre son présentateur star

La suspension qui s'est ensuivie a entraîné le bouleversement des programmes sportifs de la BBC à la télévision et à la radio. Plusieurs consultants, tels que les anciens internationaux anglais Ian Wright et Alan Shearer, ont décidé de se retirer de leurs programmes par "solidarité". Le hashtag #BoycottBBC est devenu tendance sur Twitter. "Tout le monde reconnaît que cette période a été difficile pour le personnel, les collaborateurs, les présentateurs et, surtout, nos téléspectateurs", s'est excusé Tim Davie. "L'impartialité est importante pour la BBC. C'est aussi important pour le public. La BBC s'est engagée à respecter l'impartialité qui est dans sa Charte et s'est engagée pour la liberté d'expression", ajoute-t-il.