Après l’anniversaire discret de Lilibet, les Windsor accueillent un nouveau royal baby

"Augie adore déjà être un grand frère", poursuit Eugenie en légende d’une photo sur laquelle son fils aîné August, deux ans, pose la main sur la tête du nouveau-né qui dort dans son lit. Elle avait elle-même partagé sa grossesse en janvier sur ses réseaux sociaux grâce à un cliché pris par Jack Brooksbank, qu’elle a épousé à l’automne 2018 au château de Windsor. L’information avait été confirmée dans la foulée par un communiqué très officiel du palais de Buckingham. Le déchu prince Andrew et son ex-femme Sarah Ferguson sont désormais grands-parents par trois fois. Leur fille aînée Beatrice est mère d’une petite Sienna, un an et demi.