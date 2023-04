"Grease : Rise of the Pink Ladies" : le film culte se décline en série musicale sur Paramount+

Comme leurs aînés, les héros de Grease : Rise of the Pink Ladies chantent et le font plutôt très bien. Tous se présentent dans une incroyable séquence musicale au driving avec une reprise de "Grease is the word", la chanson d’ouverture du film original. Sauf qu’aucun autre morceau ensuite n’a la puissance d’un "Summer Nights", "Hopelessly Devoted To You", "Greased Lightnin’" ou "You’re The One That I Want". Un regret que compensent les interprétations engagées des jeunes acteurs, bien décidés à imprimer leurs marques dans un univers que le public connaît presque trop bien.