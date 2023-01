Cousin de Charles III et parrain de William, l'ancien roi Constantin II est mort

Ce terreau explosif n'a pas tardé à engendrer une crise entre le palais et l'autre figure de l'exécutif. Le désaccord de Constantin avec Georges Papandréou, Premier ministre de l'époque et chef du parti "l'Union du centre", a contraint ce dernier à démissionner en 1965. Les turbulences politiques dans cette période d'instabilité ont constitué un terrain favorable au coup d'État des colonels en avril 1967, qui entraînera son exil après l'échec d'un contre-putsch, et au septennat de la junte que la CIA a été accusée de soutenir. "C'était la pire journée de ma vie. C'était le jour où j'ai vu mes premiers cheveux blancs", avait-il confié en 2015 dans ses mémoires publiées par le journal local To Vima, soulignant que "le risque alors d'une guerre civile était très grand".