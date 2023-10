Intelligence artificielle : pourquoi les acteurs en grève jouent (très) gros pour leur avenir

Si même un cinéaste majeur comme Tim Burton n’a pas son mot à dire sur la manière dont les personnages de ses films sont réemployés, qu’en sera-t-il d’un acteur en bas de l’échelle à Hollywood ? "Nous allons être systématiquement remplacés par l'intelligence artificielle", expliquait à l’AFP la présidente du SAG-AFTRA, la comédienne Fran Drescher, lorsque la grève a démarré en juillet dernier. "Nous allons continuer à être marginalisés et je suggère à tout le monde de se réveiller."

"Nous ne pouvons pas accepter qu'un figurant soit payé pour une journée de travail, que l'on scanne son visage et qu'ensuite on n'ait plus besoin de lui", insistait l’ex-vedette de la série Une nounou d’enfer, très remontée contre les patrons des majors. "Car il sera utilisé de multiples fois partout où le studio voudra l'utiliser, sans être payé, et sans avoir de travail." Et cette fois, ce ne sera plus de la science-fiction.