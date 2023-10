"Cupidité", "intimidation", "douleur" : à Hollywood, le ton monte entre les acteurs et les studios

L’intéressement aux revenus du streaming n’est pas le seul sujet de discorde entre les deux camps. Sur celui de l’intelligence artificielle, source de tous les fantasmes, les producteurs promettent de demander leur accord écrit aux acteurs pour exploiter leur apparence physique et leur voix. Mais le SAG-AFTRA dénonce un consentement "fictif", craignant qu’une fois qu’un acteur aura signé un premier contrat, il ne pourra plus jamais s’opposer à la réutilisation de son image "pour l'éternité". Et sans contrepartie financière.

Entamée le 15 juillet, la grève des acteurs a des conséquences spectaculaires sur l’industrie hollywoodienne, avec des centaines de millions de dollars de perte à la clé. Même si les scénaristes ont repris le travail fin septembre, impossible de poursuivre les tournages de blockbusters déjà entamés comme ceux de Deadpool 3 et Beetlejuice 2. Ou de débuter ceux des nouvelles saisons de séries très populaires comme Stranger Things, The Last of Us ou Emily in Paris. Très strict, le SAG-AFTRA interdit également à ses membres toute activité promotionnelle pour les films et séries déjà tournés.