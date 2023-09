Grève à Hollywood : les acteurs vont reprendre les négociations... et bientôt le travail ?

Mercredi, la Writer’s Guild of America (WGA), le principal syndicat des scénaristes, a révélé le contenu de l’accord conclu dimanche dernier avec les grands studios. Il prévoit des primes pour les films et séries qui cartonnent sur les plateformes, un encadrement strict du recours à l’intelligence artificielle ou encore une hausse de la contribution des studios à l’assurance maladie dont bénéficient les membres de la WGA. Si le texte doit encore être ratifié par une majorité des adhérents du syndicat, les scénaristes ont d'ores et déjà repris le travail. Les acteurs en feront-ils de même ?

Depuis le 15 juillet, le SAG-AFTRA se montre inflexible avec les studios sous l’impulsion de sa présidente, la comédienne Fran Drescher, qui n’a pas hésité à critiquer publiquement Bob Iger, le grand patron de Disney, qui avait jugé les demandes des acteurs "pas raisonnables". Comme la WGA, son syndicat réclame un intéressement aux revenus des plateformes de streaming, à la manière des "residuals", ces sommes reversées aux talents lors des rediffusions à la télévision. Les comédiens s’inquiètent également du développement de l’intelligence artificielle, craignant que les producteurs exploitent leur image sans leur autorisation.