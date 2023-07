Grève à Hollywood : les cinéastes français solidaires, les exploitants inquiets

Interrogé sur les revendications des acteurs et des scénaristes concernant l'intelligence artificielle, de plus en plus accusée par le monde de la culture de piller les contenus créatifs, Richard Patry a déclaré qu'il fallait être "très, très vigilant". Il dit ne "pas croire aujourd’hui que l’on peut faire un grand scénario par l’IA" et qu'il "faudra toujours le talent du scénariste pour réaliser de grands films", rapporte l'AFP.