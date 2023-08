Grève à Hollywood : les scénaristes quittent la table des négociations, le secteur dans l'impasse ?

La fin de la grève à Hollywood ? Ce n’est pas franchement pour tout de suite. La presse spécialisée révèle qu’une rencontre au sommet s’est tenue mardi 22 août au soir à Los Angeles entre les représentants de la Writers Guild of America (WGA), le syndicat des scénaristes, et plusieurs grands patrons des studios dont Bob Iger de Disney, David Zaslav de Warner et Ted Sarandos de Netflix. Verdict ? Un nouveau dialogue de sourds, alors que les plumes de l’industrie du divertissement sont à l’arrêt depuis maintenant 113 jours.

"Notre priorité est de mettre fin à la grève afin que les précieux membres de la communauté créative puissent retourner à ce qu’ils font le mieux et mettre fin aux difficultés qui desservent tant de personnes et d’entreprises de ce secteur", a pourtant déclaré à la sortie Carol Lombardini, la présidente de l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), l'association qui gère les intérêts des majors.