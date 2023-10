Grève à Hollywood : pour Halloween, le syndicat des acteurs interdit certains costumes

Dans une vidéo postée il y a quelques heures sur Instagram, c’est Fran Drescher elle-même qui a répondu à l’initiative de George Clooney & co. Si elle a tenu à remercier l’acteur et ses collègues pour leur générosité, elle a estimé que leur proposition était tout simplement... illégale. "Nous sommes un syndicat régulé par les lois fédérales et les seules contributions que financières qui peuvent alimenter nos caisses de retraite et de santé sont celles des employeurs", a-t-elle expliqué. La hausse des contributions sociales des producteurs figure d'ailleurs en grosses lettres dans les revendications du syndicat.

Si des stars de premier plan ont décidé de se mêler de la crise, c’est peut-être aussi parce que la grève paralyse leurs projets à court et à moyen terme avec les majors. Depuis le début de la grève, le SAG-AFTRA délivre régulièrement des autorisations de tournage et même de promotion aux équipes de films indépendants à petit ou moyen budget. En revanche il fait bloc face aux grosses machines des majors, qui emploient les visages les plus en vue du métier. Pour combien de temps encore ?