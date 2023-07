Grève à Hollywood : pourquoi l'utilisation de l'IA fait-elle trembler les acteurs ?

L’intelligence artificielle continue de faire trembler Hollywood. Alors que la grève des scénaristes et des comédiens se durcit, le comédien Bryan Cranston n’a pas hésité à prendre la parole ce mardi lors d’un rassemblement à New York. La star de Breaking Bad s’en est violemment pris au patron de Disney, Bob Iger, à propos de cette nouvelle technologie dans le collimateur des artistes. "Nous n'accepterons pas que nos emplois soient supprimés et confiés à des robots. Nous n'accepterons pas que vous nous priviez de notre droit de travailler et de gagner décemment notre vie", a-t-il lancé face à une foule de grévistes.

En grève depuis le mois de mai, les scénaristes et les acteurs réclament aux grandes majors du divertissement une meilleure rémunération du streaming, mais également des garanties sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Selon eux, cette dernière menace leur avenir, notamment l'IA générative, qui permet de créer aisément des voix et images de synthèse très réalistes.