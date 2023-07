Grève à Hollywood : prévue à la rentrée, la cérémonie des Emmy Awards devrait être reportée

L'Académie de la télévision, qui vote pour les prix et les présente, militerait de son côté pour que les Emmy Awards aient lieu en novembre. De quoi éviter que leur cérémonie se retrouve noyée en pleine saison des récompenses à Hollywood, entre les Golden Globes, les SAG Awards et les Oscars. Les nominations, dominées par les séries Succession, The Last of Us et The White Lotus, ont été annoncées moins de 48h avant le début de la grève des acteurs. La phase de vote continue à se dérouler comme si de rien n’était jusqu’au 28 août. Sans qu’aucun nommé, interdit de toute promotion pendant le mouvement social, ne puisse faire campagne pour tenter de décrocher un trophée.