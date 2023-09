Grève à Hollywood : les scénaristes annoncent un accord avec les studios

"Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel - avec des gains significatifs et des protections pour les scénaristes dans tous les secteurs d'activité des membres", s'est félicité la WGA, à propos de l'accord finale, dans une lettre que le syndicat a envoyée à ses membres. Consultée par l'AFP, cette lettre ne donne pas de précisions sur l'accord, mais indique que les détails sont en cours d'élaboration et que le dernier mot reviendra aux membres.

"Pour être clair, personne ne doit reprendre le travail tant que la Guilde ne l'a pas expressément autorisé. Nous sommes toujours en grève jusqu'à ce moment-là. Mais à partir d'aujourd'hui, nous suspendons les piquets de grève de la WGA", a ajouté le syndicat. Depuis le début du mois de mai, des milliers de scénaristes de cinéma et de télévision ont arrêté de travailler pour réclamer une meilleure rémunération, de meilleures récompenses pour la création d'émissions à succès et une protection face à l'intelligence artificielle.

Des piquets de grève devant des entreprises telles que Netflix et Disney étaient notamment organisés. Ils ont été rejoints dans leur lutte par des acteurs à la mi-juillet, paralysant l'industrie du divertissement. Les négociations sont malgré tout restées au point mort jusqu'à récemment. Ces derniers jours, ce sont les dirigeants de Netflix, Disney, Universal et Warner Bros Discovery qui ont personnellement participé aux pourparlers, laissant entrevoir une possible sortie de crise.