Grève des acteurs : Fran Drescher, la syndicaliste "d’enfer" qui fait trembler les grands patrons à Hollywood

30 ans plus tard, c’est un peu avec la même recette que Fran Drescher a pris les commandes du SAG-AFTRA, en septembre 2021, succédant à Gabrielle Carteris, l’une des stars de la série Beverly Hills 90210. Avec 52,5% des suffrages, la comédienne a triomphé de Matthew Modine, l’acteur de Full Metal Jacket et Stranger Things, qui en était à sa deuxième candidature. Issue de la branche majoritaire et modérée du syndicat, la comédienne avait promis "de l’optimisme et de la positivité" si elle était élue, après la douloureuse période de la pandémie.

Les rivaux de Fran Drescher lui reprochaient un CV vierge en matière syndicale ? Cette ancienne coiffeuse mettait en avant des décennies d’activisme en matière de santé, après avoir vaincu un cancer de l’utérus, diagnostiqué en 2000. Mais aussi dans le domaine des violences sexuelles, elle qui a été violée sous la menace d’une arme lorsqu’elle avait 28 ans, sous le regard impuissant de son mari, ligoté par leur agresseur. "Ce que je ne connais pas, je promets de l’apprendre très vite", déclarait-elle après sa victoire. "Et ce que je connais déjà, ça ne peut pas s’apprendre."