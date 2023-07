Pourquoi certains films à Hollywood vont continuer à être tournés malgré la grève ?

Parmi les projets retenus, on retrouve Mother Mary, avec Anne Hathaway et Michaela Coel, The Rivals of Amziah King, un thriller policier qui met en vedette Matthew McConaughey, Death of a Unicorn, une comédie avec Paul Rudd et Jenna Ortega, Flight Risk, réalisé par Mel Gibson avec Mark Wahlberg, Dust Bunny avec Mads Mikkelsen et Sigourney Weaver, Bride Hard avec Rebel Wilson, ou encore The Chosen, une série télévisée sur la vie de Jésus. Cette liste continuera d'être mise à jour. Le syndicat a promis de favoriser les projets sur le point d'être tournés ou dont le casting a déjà été établi. Il n'a cependant pas été indiqué si les acteurs en grève continueront de travailler sur ces projets.