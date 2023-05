Grève des scénaristes à Hollywood : et s’ils étaient bientôt remplacés par l’intelligence artificielle ?

Et si la prochaine saison tant attendue de The Last of Us était écrite par une machine ? Si la rémunération et les conditions de travail des scénaristes sont au premier plan de la grève qui a débuté à Hollywood en début de semaine, l’utilisation de l’intelligence artificielle est une source d’inquiétude bien réelle au sein de la profession. Au cours des dernières négociations, la Writer’s Guild of America (WGA), principal syndicat du secteur, a en effet demandé un encadrement du recours à cette nouvelle technologie. Un encadrement… Mais pas son interdiction.

Sur le site de Variety, le journaliste spécialisé Gene Maddaus explique que la WGA n’est pas opposée à l’utilisation d’un logiciel comme ChatGPT pour l’écriture d’un script à condition que le scénariste conserve la paternité – et les revenus - de son travail. Deux cas de figures sont envisagés. Dans le premier, le scénariste pourrait faire appel à l’IA et s’attribuer le fruit de leur collaboration. Dans le second, un cadre du studio pourrait confier un pitch à la machine, charge ensuite à un scénariste "humain" de réécrire et/ou de fignoler le résultat qu’il signera de son nom.