Streaming, intelligence artificielle, castings... Pourquoi les acteurs hollywoodiens s'apprêtent à faire grève

Dans le domaine du doublage, l’inquiétude a déjà franchi les frontières de Hollywood. Le 20 juin dernier, une vingtaine d'organisations syndicales d'Europe, des États-Unis et d'Amérique latine ont créé l'United voices organisation (UVO), qui milite sous le slogan "Ne volez pas nos voix" afin d’obtenir une législation harmonisant l'IA et la création humaine. Elles soulignent qu’aujourd’hui des plateformes comme revoicer.com proposent des services audio pour 27 dollars par mois, une fraction de ce que facturent les professionnels en chair et en os.

Un dernier point spécifique aux acteurs est au cœur des négociations. Depuis la pandémie de Covid, les studios ont généralisé le système des auditions auto-enregistrées. Ils demandent ainsi aux candidats de se filmer avec leur téléphone portable et d'apprendre des scènes de plus en plus longues, souvent sans retour des directeurs de casting. Un travail pour lequel ils ne sont pas rémunérés… et même contraints de payer de leur poche lorsqu’ils font appel à une société extérieure pour les filmer, faute de matériel adéquat.