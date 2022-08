"Grey’s Anatomy", saison 19 : pourquoi vous ne verrez presque pas Ellen Pompeo

Le pitch ? Parents de trois enfants, un couple adopte une fillette de 8 ans souffrant d’une forme rare de nanisme. Sauf qu’au fil du temps, les questions se multiplient au sujet de l’identité de l’enfant, qui pourrait bien être une toute autre personne. En 2013, Kristine et Michael Barnett avaient abandonné leur fille adoptive venue d’Ukraine en affirmant qu’elle était en fait une adulte "sociopathe". Ellen Pompeo jouera la mère de famille et produira cette mini-série créée et écrite par Katie Robbins (The Affair).