"Here comes the son" : Clara Luciani annonce la naissance de son premier enfant

Clara Luciani est désormais maman : la chanteuse a annoncé sur son compte Instagram avoir accouché de son premier enfant, un petit garçon. C'est avec une story discrète, montrant une simple tasse portant l'inscription "J'étais au concert de Clara Luciani" et une tétine de bébé, que l'artiste a tenu à partager la nouvelle avec ses quelque 600.000 abonnés. "Here comes the son", a-t-elle seulement écrit avec un emoji, un clin d'œil au tube des Beatles, "Here Comes the Sun".