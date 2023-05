En pleine préparation de son prochain album, Clara Luciani annonce être enceinte de son premier enfant

Elle n’avait rien partagé depuis le mois de février. Un silence médiatique bien mérité après une intense tournée sur toutes les routes de France qui l’ont menée jusqu’à un deuxième Bercy à guichets fermés. "Je reviendrai avec un nouveau disque et on se retrouvera mais en attendant, bon sang, tout ça va me manquer terriblement", écrivait-elle en légende de photos de cet ultime concert du "Respire Encore Tour". Ce que son public ne savait pas alors, c’est que la jeune femme de 30 ans n’était pas seule sur scène.