Pause ou séparation ? Le label du groupe BTS en panique après la chute de son action en bourse

Il faut dire qu'à son incroyable succès discographique, qui génère des milliards de dollars pour l'économie sud-coréenne, le phénomène BTS a également une dimension de "soft power" pour le pays, dans le sillage de la Palme d'or et de l'Oscar du meilleur film reçu en 2019 par Parasite ou du carton récent de la série Squid Game sur Netflix. Ces dernières semaines, les membres du groupe ont été reçus à la Maison Blanche et se sont par ailleurs exprimés contre le réchauffement climatique à l'ONU. Preuve, si besoin était, qu'ils sont un peu plus que des pop stars.