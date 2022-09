Rodolphe Belmer va succéder à Gilles Pélisson à la tête de TF1

"Je remercie Gilles qui a conduit une transformation profonde du Groupe TF1 ces sept dernières années avec succès. Sous son impulsion, le Groupe a renforcé son leadership dans les contenus et l’information", dit pour sa part Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues. "Gilles a également développé la plateforme leader MYTF1 et a constitué un pôle de production de premier plan en France et à l’international avec Newen Studios. Comme nous en étions convenus en mai 2021, il rejoindra la holding du Groupe en février 2023 après avoir passé le témoin à Rodolphe Belmer."

"Je remercie Gilles Pélisson et Olivier Roussat de leur accueil et de leur confiance", déclare de son côté Rodolphe Belmer. "Je suis très heureux de rejoindre un groupe que j’admire et des équipes de classe mondiale. Je suis convaincu que nous saurons, ensemble, répondre aux multiples enjeux du nouveau monde des médias et ouvrir au Groupe TF1 de nouvelles perspectives de développement et de croissance à l’ère du digital."